Blogueiro é preso após tumulto e agressão na Câmara de Vereadores de Ângulo

Na noite desta segunda-feira, 24, o blogueiro Eliandro Aparecido Nunes da Silva foi preso após invadir uma área restrita da Câmara Municipal de Ângulo e agredir o vereador, Leandro Rissardo de Andrade, durante a sessão.

De acordo com o boletim de ocorrência, Eliandro apresentou sinais visíveis de embriaguez, proferiu xingamentos contra os presentes e provocou tumulto no local. Em determinado momento, ele entrou em vias de fato com o presidente da Câmara, desferindo agressões que resultaram em lesões na região do rosto da vítima.

Diante da situação, Eliandro recebeu voz de prisão. Segundo a polícia, devido ao seu estado agressivo e a resistência à abordagem, Eliandro foi algemado para a segurança de todos os envolvidos.

Ambas as partes foram encaminhadas ao hospital para avaliação médica e, posteriormente, conduzidas à Delegacia da Polícia Civil de Santa Fé.

O caso está sob investigação e, a princípio, Eliandro Aparecido Nunes da Silva poderá responder pelos crimes de perturbação do trabalho ou sossego alheio, desacato, injúria, vias de fato e lesão corporal. Ele foi ouvido e liberado pelo delegado.

BOLETIM

BO: 249374 / 2025

NATUREZAS

PERTURBACAO DO TRABALHO OU SOSSEGO ALHEIO / INJURIA / VIAS DE FATO / DESACATO / LESAO CORPORAL / DESACATO

Data/Hora Registro: 1740440416684

Endereço: AVENIDA VALERIO OSMAR ESTEVAO – 838

Município: ANGULO

Bairro: CENTRO

Envolvidos

LEANDRO RISSARDO DE ANDRADE / ELIANDRO APARECIDO NUNES DA SILVA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: TRATA-SE DE PERTURBACAO DO TRABALHO OU SOSSEGO ALHEIO, DESACATO, VIAS DE FATO, E INJURIA, QUE CULMINOU EM LESAO CORPORAL. ATENDENDO SOLICITAÇÃO DO SR° ———-, O QUAL PARTICIPAVA DA SESSÃO ORDINÁRIA NA CAMARA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO DE ÂNGULO-PR, ESTA EQUIPE PM SE DIRIGIU AO LOCAL PARA PRESTAR APOIO NA CONDUÇÃO DO DETIDO, PESSOA DE ELIANDRO APARECIDO NUNES DA SILVA, O QUAL ESTARIA CAUSANDO TUMULTO NO LOCAL, PROFERIDO XINGAMENTOS, CHEGANDO A VIAS DE FATO, PROVOCANDO LESÃO CORPORAL, NA REGIÃO DA FACE, DO PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES, PESSOA DE LEANDRO RISSARDO DE ANDRADE. A VÍTIMA LEANDRO, POR SUA VEZ, VEIO A RELATAR PARA A EQUIPE PM QUE ELIANDRO TERIA INVADIDO UMA ÁREA RESTRITA DA CAMARA, CAUSANDO TRANSTORNOS E OBSTRUINDO A SESSÃO ORDINÁRIA, QUE ELE ESTAVA EXALTADO PROFERINDO OFENSAS A TODOS OS PRESENTES, QUE NO INTENTO DE CESSAR TAL ATO, LEANDRO FOI CONVERSAR COM ELIANDRO, O QUAL PARTIU PARA AS AGRESSÕES FÍSICAS. O COMANDANTE DO DPM DE ÂNGULO-PR CB. ———, APLICANDO O DEVER DE AGIR COMO AGENTE DA LEI, NÃO TEVE OUTRA OPÇÃO SENÃO INTERVIR E DAR VOZ DE PRISÃO A ELIANDRO. JÁ NO LOCAL A EQUIPE PM CONDUZIU AMBAS AS PARTES AO HOSPITAL (NIS) DE REFERÊNCIA PARA AVALIAÇÃO MÉDICA, POSTERIORMENTE APRESENTANDO A SITUAÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE SANTA FÉ PARA PROVIDÊNCIAS. OBS: ELIANDRO ENCONTRAVA-SE VISIVELMENTE ALCOOLIZADO, MOSTRANDO-SE AGRESSIVO, COM FALA PASTOSA, EXALANDO ODOR ETÍLICO CARACTERÍSTICO. OBS2: DIANTE DOS ATOS DE AGRESSIVIDADE DE ELIANDRO, ELE FORA CONDUZIDO ALGEMADO CONFORME SÚMULA VINCULANTE 11 DO STF, EM HABITÁCULO ESPECÍFICO PARA PRESOS, VISANDO GARANTIR A INTEGRIDADE DE TODOS OS ENVOLVIDOS. OBS3: DURANTE OS PROCEDIMENTOS COMPARECEU PARA ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS DO FLAGRANTE O ADVOGADO CONSTITUÍDO POR ELIANDRO, DRº HELTON OAB-PR: 50306. SEM MAIS. (inf Plantão Maringá)