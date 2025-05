Bandidos atiram e roubam carro na área externa do Shopping Catuaí

Um pai que segurava seu filho de 3 anos no colo foi vítima de um assalto do lado de fora do Shopping Catuaí, em Maringá. Dois criminosos abordaram a vítima quando ela desembarcava de um automóvel Peugeot. O condutor que estava indo ao shopping Catuaí teve uma arma de fogo apontada em sua cabeça.

Mesmo com o filho no colo, os ladrões não tiveram nenhum tipo de remorso. Um dos suspeitos pediu a chave do carro e o celular. O outro comparsa fogiu em um carro de cor vermelha. O meliante que estava armado atirou para o alto duas vezes para amedrontar a vítima.

O automóvel foi abandonado minutos depois na Vila Guadiana, em Mandaguaçu. A Polícia Civil de Maringá já está investigando o roubo. Investigadores já receberam denúncias de possíveis suspeitos que participaram do crime. (inf André Almenara)