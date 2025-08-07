Autoridades do Estado recebem honrarias da Polícia Militar do Paraná

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) entregou, na manhã desta quinta-feira (7), a Medalha Coronel Sarmento e a Medalha de Mérito do Comando-Geral, sendo a primeira a mais alta honraria da corporação, que comemorou 171 de aniversário em cerimônia na Academia Policial Militar do Guatupê, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O evento faz parte das homenagens anuais ao patrono da corporação e reuniu autoridades civis e militares em reconhecimento a personalidades que têm contribuído de forma significativa para o serviço público no Estado.

“Me sinto muito honrado em receber essa essa Medalha de Mérito e agradeço o reconhecimento do Comando-Geral da Polícia Militar do Paraná. Quero dividir com cada cidadão essa homenagem e reafirmar sempre o meu compromisso de trabalhar com muito afinco e dedicação pela nossa população”, comentou o secretário do Planejamento, Ulisses Maia.

Foram agraciados com a medalha a presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargadora Lídia Maejima, e o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Ivens Zschoerper Linhares. Também receberam a honraria o secretário de Estado da Casa Civil, João Carlos Ortega; o secretário de Estado da Administração e da Previdência, Luizão Goulart; o secretário de Estado da Fazenda, Norberto Ortigara; o secretário de Estado do Planejamento, Ulisses Maia; e o secretário de Comunicação, Cleber Mata.

“Confesso que a sensação é de orgulho em fazer parte da história de uma polícia que completa 171 anos. Nós vivemos o melhor momento na segurança pública do Paraná com um governador empenhado no assunto e que apóia as instituições“, afirma o secretário da Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira.

A homenagem também foi concedida ao diretor-geral da Casa Civil, Maiquel Zimann; à diretora-geral da Secretaria de Administração e da Previdência, Maria Carmen Carneiro de Melo Albanske; e ao coordenador de assuntos institucionais da Secretaria das Cidades, Daniel Vilas Boas. Representando a comunidade chinesa, o empresário Changping Guan recebeu a medalha juntamente com Junyuan Huang.

“É uma honra para a Polícia Militar do Paraná poder conceder a Medalha Coronel Sarmento a esses nomes que tanto fazem para elevar o nome do Paraná. Esse é objetivo da honraria: valorizar quem eleva o nome do Estado“, ressalta o comandante-geral da PMPR, coronel Jefferson Silva. Instituída por lei estadual em 1968, a Medalha Coronel Sarmento é destinada a policiais militares e autoridades civis que se destacam pelo desempenho exemplar de suas funções e pela dedicação à causa pública.