Autor de feminicídio é preso após passar de moto perto da casa onde ocorreu o crime

O crime de feminicídio ocorreu no final da tarde desta quarta-feira, 24, na Rua Euclides da Cunha, no Jardim Panorama, em Sarandi. Fabiane Osmundo de Souza Campana, 41 anos, foi assassinada com 30 facadas na presença do filho de apenas 5 anos.

O autor do crime é Robson Aparecido Campana, 43 anos, que invadiu o imóvel com a intenção de tirar a vida da ex-mulher. Após cometer o crime, Robson fugiu em uma motocicleta. A Polícia Militar recebeu uma informação logo em seguida que o suspeito tinha se envolvido em um acidente na rodovia PR-317.

Viaturas deslocaram ao local mas não localizaram o homem. Durante o atendimento no local do óbito, populares presenciaram o principal suspeito passando de moto a poucos metros da residência de Fabiane. Moradores gritaram aos policiais que era o assassino.

Policiais Militares e investigadores da Polícia Civil de Sarandi rapidamente deslocaram em acompanhamento e conseguiram realizar a prisão de Robson que não ofereceu resistência. O criminoso foi algemado e conduzido ao plantão da DP de Sarandi. A faca usada no crime foi apreendida. (inf André Almenara)