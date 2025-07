A advogada Ana Maria Brenner Silva, primeira concursada no Jurídico da Câmara de Maringá, encaminhou hoje uma comunicação interna em que diz ter acionado a subseção local da OAB e o Ministério Público Estadual e fará o mesmo junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Ela diz estar sofrendo assédio moral da presidente Majorie Catherine Capodeboscq (PP) e de outros dois de seus assessores (um homem e uma mulher).

Segundo ela, o assédio tem sido “tão intenso e presenciado por tantos servidores que afetaram minha saúde mental. A gota d’água foi essa questão da flexibilização do horário que é LEI nessa casa”. A advogada está de atestado médico psiquiátrico por 11 dias, desde ontem, quando passou por consulta médica. A história terá desdobramentos, em mais um episódio envolvendo a imagem da atual legislatura. Aguarda-se a manifestação da presidência da casa.