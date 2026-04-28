Artes no Céu promove espetáculo circense gratuito nesta quarta-feira em Maringá

O projeto Artes no Céu realiza nesta quarta-feira (29), às 10 horas, no Céu das Artes, o espetáculo “A Fábula do Dejavú Infinito”. A apresentação é gratuita e voltada aos alunos da rede pública, com entrada aberta também para toda a comunidade.

Misturando elementos do circo e do teatro, o espetáculo traz ao público uma experiência lúdica conduzida por uma personagem inusitada: uma bruxa que conduz o público por uma narrativa repleta de humor, improviso e interação. A montagem combina técnicas como magia, malabares, equilíbrio e contorção, criando uma atmosfera envolvente para crianças, jovens e adultos.

Com cerca de 50 minutos de duração e classificação livre, a apresentação aposta na conexão direta com o público, que é convidado a participar da história de forma espontânea. A proposta é transformar o espaço em um verdadeiro “ritual de risadas e alegrias”, como define a própria narrativa da peça.

Outro destaque do espetáculo é sua versatilidade: a montagem já foi apresentada em diferentes formatos e espaços, desde teatros até ambientes abertos, o que reforça sua proposta de democratização do acesso à arte e à cultura.

A ação integra a programação cultural do Céu das Artes e busca aproximar a comunidade de linguagens artísticas diversas, promovendo o acesso gratuito à cultura e incentivando a formação de público.

Serviço

Espetáculo: A Fábula do Dejavú Infinito

Data: 29 de abril de 2026 (quarta-feira)

Horário: 10 horas

Local: Céu das Artes – Maringá

Endereço: Av. Vereador Antonio Bortolotto, 1621 – Iguatemi, Maringá

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre

Programação de maio no CEU das Artes

O projeto Artes no Céu segue com programação cultural ao longo do mês de maio, com atividades gratuitas para diferentes públicos. No dia 5 de maio (terça-feira), às 10h30, será apresentado o espetáculo de dança “Myrtha”, voltado à comunidade escolar. Já no dia 9 de maio (sábado), às 16 horas, acontece o show “Canta e Encanto para as Mães”. Encerrando a programação do mês, no dia 20 de maio (quarta-feira), às 19h30, será realizado o espetáculo de dança “Flamenca”. Além das apresentações, o espaço também oferece oficinas contínuas durante o mês, com atividades de teatro, circo e breaking (dança), destinadas a crianças e adolescentes.