Arraiá da Arte celebra 10 anos com festa gratuita, atrações musicais e solidariedade em Maringá

Neste sábado, 28, o tradicional Arraiá da Arte comemorou uma década de história reunindo centenas de pessoas no Parque Residencial Aeroporto, em Maringá. O evento, promovido pelo Secretário do Trabalho do Paraná e Deputado Estadual Do Carmo, uniu alegria, cultura e solidariedade em uma grande festa junina gratuita, já consolidada no calendário da região.

A edição de 2025 contou com uma ampla estrutura montada atrás do Eurogarden, com barracas que ofereceram gratuitamente comidas típicas como quentão, canjica, milho verde, pipoca, bolos, doces, algodão doce, cachorro-quente e refrigerantes. Além da gastronomia, a programação teve início com a oração do Santo Terço, seguida pela tradicional quadrilha junina, atraindo pessoas de todas as idades.

A animação ficou por conta das apresentações de Diego Tailor e Rodrigo, e o grande destaque da noite foi o show nacional do cantor Rob Nunes, que levantou o público e garantiu a energia do arraiá até o fim.

A organização do evento teve a parceria da Escola Arte do Saber, dirigida por Célia Braz Do Carmo, esposa do deputado, que durante seu discurso agradeceu à comunidade e aos voluntários pelo empenho em mais um ano de celebração. “Essa festa é feita com amor e dedicação, e cada um que participa contribui para manter viva essa tradição que também transforma vidas”, afirmou Célia.

Emocionado, o deputado Do Carmo destacou a importância do trabalho coletivo e da solidariedade que marcam o evento: “É gratificante ver a união de tantas pessoas para proporcionar um momento de alegria, cultura e também de ajuda ao próximo. Parte dos alimentos arrecadados será destinada a famílias em situação de vulnerabilidade e a entidades assistenciais da região.”

A festa contou ainda com a presença de diversas lideranças políticas do estado, entre elas o Deputado Federal Felipe Francischini; prefeitos de várias cidades, como Peroba (São Carlos do Ivaí), Nicinho e a vereadora Val (Florestópolis), Vanderlei (Lunardelli), Giva (Mauá da Serra), Panda (Ângulo), Beto Dentista (Mandaguaçu), Rose Chiquim (Colorado) e Hidek (São João do Ivaí), além do vice-prefeito Carlos (Nova Esperança) e o ex-prefeito Reinaldo (Lunardelli).

Maringá também esteve representada por vereadores como Uillian da Farmácia, Lemuel, Pastor Sandro e Luís Neto; e por secretários municipais, como o Secretário de Esportes, vereador Biazon; o Secretário do Trabalho, Rogério; e o Secretário de Educação, Fernando Brambilla. Representantes de diversas câmaras municipais da região também prestigiaram o evento.

Com dez anos de história, o Arraiá da Arte reforça seu papel não apenas como uma festa popular, mas também como uma celebração da cultura e da solidariedade no Paraná. (inf Repórter do Vale)