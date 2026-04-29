Arena Churrasco volta à Expoingá e reforça nova fase da feira com experiência premium e preço justo

A Arena Churrasco retorna em 2026 como um dos principais símbolos da nova fase da feira e da proposta de reposicionamento da Sociedade Rural de Maringá para o evento mais tradicional de Maringá.

Nesta edição, o espaço ganha nome oficial e ainda mais protagonismo: será o Complexo CREFAZ Arena Churrasco, projeto patrocinado pela Crefaz, com internet aberta e gratuita ao público oferecida pela BLESS Internet.

A edição de 2026 também chega com o reforço do GMC Eventos como realizador do complexo, ao lado da Bússola Eventos, ampliando a estrutura e fortalecendo a proposta de conforto, permanência e experiência completa dentro da feira.

A Arena Churrasco nasceu dentro da própria Expoingá, em 2022, e rapidamente ultrapassou os limites de Maringá. O projeto se consolidou como uma marca própria e passou a circular pelas principais feiras agropecuárias do país, integrando circuitos nacionais e eventos de grande porte em cidades como Americana, Rio Verde, Barretos, Jaguariúna e também na Expolondrina.

Agora, a Arena volta à Expoingá ainda maior, ocupando uma área de quase 4 mil metros quadrados e assumindo como o principal polo gastronômico da feira. Serão cerca de 20 operações gastronômicas, reunindo desde grandes marcas e cortes especiais de carnes até doces, pizzas, massas, bares temáticos e experiências exclusivas de atendimento .

Entre os nomes confirmados estão operações como The Best BBQ, Rootella, Nomadiz, Mr. Jack, Momiji, Pizza Napolitana, iNhoque, além de pastel, crepe francês, crepe suíço, churros, doces, bar temático de drinks, bar de chopp e o Arena Steakhouse, um restaurante exclusivo com atendimento de garçons e área privativa, que será uma das grandes novidades desta edição.

Além da gastronomia, a estrutura inclui palco 360° ( onde haverá shows e apresentações culturais), mega espaço kids, lounges temáticos, ativações de patrocinadores, quiosques, cenografia imersiva e banheiro premium para clientes.

Mais do que apresentar novidades, a proposta do Complexo CREFAZ Arena Churrasco é resgatar algo que sempre fez parte da memória afetiva do maringaense: a experiência de viver a Expoingá.

“Tudo aquilo que o maringaense gosta de comer na Expoingá estará dentro da Arena. Do doce mais simples ao mais elaborado, das comidas temáticas às grandes experiências gastronômicas. Existe inovação, existe estrutura de ponta, mas também existe memória afetiva. A Arena nasce justamente dessa combinação”, explica Paola Incerti, diretora executiva da Bússola Eventos .

A nova gestão da Sociedade Rural de Maringá tem trabalhado justamente nessa reconstrução de percepção, valorizando a feira como patrimônio da cidade e fortalecendo a ideia de que a Expoingá precisa voltar a pertencer ao maringaense.