Após pressão da classe artística e da população, prefeitura mudará local da Virada Cultural

Logo após o término da reunião no Paço Municipal de Maringá no final da tarde desta segunda-feira, 7, entre a classe artística e o prefeito Silvio Barros, com a presença do secretário de cultura, Tiago Valenciano, ficou decidido pela prorrogação da data do evento, segundo Valenciano a medida foi necessária para atender uma demanda dos representantes da classe, além dessa nova informação, ficou esclarecido que o local do evento não será mais no Pavilhão Azul do Parque de Exposições.

Com o auxilio da criação de uma comissão para discutir a Virada Cultural 2025, para que surja sugestões para a escolha de forma mais democrática, um novo local que agrade a maioria. Outros endereços foram sugeridos como; a vila olímpica ou defronte o terminal intermodal, referendou o prefeito Silvio Barros que poderão surgir outras propostas, do que aquela que indicava como local o espaço da Sociedade Rural.