Parque do Japão terá acendimento das luzes de Natal e chegada do Papai Noel neste domingo

Horário de visitação será das 9h às 23h até o dia 11 de janeiro

Foto de redação redação05/12/2025
A ‘Maringá Encantada’ terá início no Parque do Japão neste domingo, 7, com acendimento da iluminação. A cerimônia de inauguração da decoração será às 19h30, com chegada do Papai Noel e apresentação cultural. Após a abertura, o Parque estará aberto todos os dias da semana das 9h às 23h até 11 de janeiro. O espaço fechará apenas nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro. A entrada no Parque é gratuita.

Neste ano, a programação reúne eventos culturais no Parque do Japão de quinta a domingo até o dia 21 de dezembro. “O Parque do Japão é sempre uma atração à parte. A iluminação deixa os visitantes ainda mais encantados com o espaço. Esperamos visitantes da cidade, da região e de outros estados”, comenta o Secretário de Aceleração Econômica e Turismo, Anníbal Bianchini.

O restaurante funcionará no mesmo horário de visitação do Parque. No período das visitações, o estacionamento do local terá valor de R$ 20 em parceria com o programa Pra Somar.

