Andy Bell, voz do Erasure, chega a Curitiba em janeiro com turnê celebrativa

A voz marcante, o carisma singular e a presença magnética de Andy Bell, lendário vocalista do Erasure, chega ao Brasil em janeiro de 2026 com uma turnê especial e inédita. Reconhecido como um dos maiores nomes do synthpop mundial, Andy desembarca para cinco apresentações exclusivas que celebram sua trajetória solo, seus clássicos eternizados ao lado de Vince Clarke e a nova fase artística marcada pelo sucesso do álbum Ten Crowns, lançado em 2025 e aclamado pela crítica internacional. Em Curitiba, o show será realizado no dia 22 de janeiro, quinta-feira, às 21h, no Teatro Positivo.

Com mais de 20 milhões de discos vendidos, 17 singles no Top 10 britânico e uma carreira que atravessa gerações, Andy Bell consolidou-se como uma das vozes mais influentes do pop, além de uma inspiração global para a comunidade LGBTQ+. Seu talento multifacetado se estende da música ao teatro, passando por aclamadas performances nos espetáculos Torsten The Bareback Saint e Torsten The Beautiful Libertine, além de colaborações com grandes artistas como Jake Shears, Claudia Brücken, Perry Farrell e Dave Audé — união que rendeu dois #1 na Billboard Dance.

A turnê brasileira de 2026, que acontecerá nas cidades do Rio de Janeiro (19/01), Porto Alegre (21/01), Curitiba (22/01), Belo Horizonte (23/01) e São Paulo (24/01), marca um reencontro emocionante entre Andy Bell e os fãs do país, prometendo noites de intensa nostalgia, celebração e muita energia. No repertório, o artista relembra seus grandes momentos com o Erasure, revisita hinos que marcaram as pistas dos anos 80 e 90, apresenta sucessos de sua carreira solo e incorpora faixas de Ten Crowns, que alcançou o topo das paradas independentes e digitais do Reino Unido.

Em cada cidade, o público será conduzido a uma experiência sensorial e afetiva, marcada por luzes vibrantes, vocais impecáveis e a entrega absoluta que transformou Andy Bell em ícone internacional. Uma oportunidade rara de testemunhar ao vivo uma das vozes mais reconhecíveis e amadas do pop eletrônico mundial.