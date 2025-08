Agora é Lei: preservação da história e cultura dos carros antigos

A Câmara de Maringá contribui para manter viva a história e a cultura automobilística, permitindo que as gerações futuras conheçam e apreciem os modelos do passado. A Lei 11.994/2025, de autoria do vereador Flávio Mantovani, institui diretrizes para realização de exposições de veículos antigos no entorno do Parque do Ingá, no primeiro domingo de cada mês.

A Lei valoriza o papel dos clubes de carros antigos como promotores da memória, do lazer e da integração comunitária, além de incentivar o turismo, o comércio local e a economia criativa. A norma jurídica também estimula o uso responsável dos espaços públicos para atividades culturais e de lazer, e contribui para a educação patrimonial e histórica por meio da exibição de veículos de valor histórico e cultural.

Com a iniciativa, a Prefeitura poderá firmar parcerias com clubes de veículos antigos para viabilizar a organização e execução dos eventos, a promoção turística e cultural das exposições, e a manutenção e adequação dos espaços utilizados.

Os clubes e as entidades promotoras dos eventos deverão garantir a segurança dos participantes e do público, manter o espaço público limpo e organizado após a realização das exposições, observar as normas de trânsito, segurança e uso do espaço público, conforme regulamentação específica.

As exposições deverão ser realizadas na área correspondente à Avenida São Paulo, sentido bairro-centro, entre a Rua Antônio Salema e a Rua Dr. Arion Ribeiro. A entrada e saída dos expositores obedecerá aos seguintes horários: das 8 horas às 9h30 (entrada); das 11h30 às 13 horas (saída).

Caso a data coincida com a data de realização de outros eventos que, por razões de logística, segurança ou organização, impossibilitem a exposição, a mesma será transferida para o segundo domingo do respectivo mês.

O Poder Legislativo Municipal reforça seu compromisso com a valorização do patrimônio cultural, podendo dessa forma, incentivar o turismo e o interesse por colecionismo.