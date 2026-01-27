Acidente

Adolescente fica ferido em acidente envolvendo scooter elétrica

O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Diogo Zuliani com Maranhão, no Jardim Alvorada, em Maringá. Um adolescente de 16 anos foi socorrido após ser atingido por uma caminhonete GM S10. O motorista da caminhonete cruzou a preferencial provocando a batida.

A scooter elétrica parou debaixo da carroceria da S10. O adolescente sofreu escoriações pelo corpo. Uma equipe do Siate prestou os atendimentos ao condutor da scooter que foi encaminhado ao pronto socorro do Hospital Universitário de Maringá. (inf André Almenara)

