Acidente
Adolescente fica ferido em acidente envolvendo scooter elétrica
O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Diogo Zuliani com Maranhão, no Jardim Alvorada, em Maringá. Um adolescente de 16 anos foi socorrido após ser atingido por uma caminhonete GM S10. O motorista da caminhonete cruzou a preferencial provocando a batida.
A scooter elétrica parou debaixo da carroceria da S10. O adolescente sofreu escoriações pelo corpo. Uma equipe do Siate prestou os atendimentos ao condutor da scooter que foi encaminhado ao pronto socorro do Hospital Universitário de Maringá. (inf André Almenara)