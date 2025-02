Acidente no Contorno Norte deixa um saldo de dois mortos

O incêndio nos veículos gerou muita fumaça que pode ser vista praticamente de toda cidade de Maringá. Todos os veículos que se envolveram em um trágico acidente aconteceu no início da tarde desta terça-feira, 25, na pista do Contorno Norte.

Um bitrem que seguia sentido Sarandi bateu com violência na traseira de um caminhão que estava parado na pista da direita, onde estava sendo realizada a manutenção do asfalto. O caminhão que carregava massa asfáltica colidiu contra um segundo caminhão que também transportava o mesmo produto.

O maquinário rolo compressor que estava parado também foi atingido. No momento das colisões, houve várias explosões. Uma mulher que acompanhava o marido estava ao lado do caminhão quando foi arremessada contra o barranco da marginal do Contorno Norte.

O caminhão que o marido dirigia tombou e a carga de massa asfáltica soterrou o corpo dela. A mulher morreu na hora. O marido sofreu ferimentos mas sobreviveu. O site apurou que o casal é da cidade de Campo Mourão. Eles estavam prestando serviço para a empresa que trabalha na manutenção do asfalto.

O motorista da carreta bitrem que provocou o acidente morreu carbonizado. Os corpos foram retirados pelo Corpo de Bombeiros após ser feita a perícia no local do acidente. Funcionários que estavam trabalhando na pista disseram que a rodovia foi sinalizada.

Alguns motoristas disseram que havia pouca sinalização informando sobre a manutenção do asfalto. A própria polícia relatou que a sinalização deveria ter sido feita a pelo menos 3 quilômetros de distância de onde os operários estavam trabalhando. (inf André Almenara)