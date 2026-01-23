Acidente na BR 376 deixa um morto

O acidente aconteceu por volta de 8h40 desta sexta-feira, 23, no trecho urbano da rodovia BR 376 em Sarandi, sentido Marialva. Segundo informações um motociclista acompanhado do garupa tentou realizar uma ultrapassagem entre dois carros, teria desequilibrado e caindo no asfalto.

Com o grande fluxo de veículos um caminhão que vinha logo atrás não conseguiu frear e acabou atingindo o garupa com o rodado, ocasionando a morte na hora. O motociclista também ficou bastante ferido e foi encaminhado em estado grave ao hospital.

Ainda não há confirmação dos nomes das vitimas. (inf André Almenara)