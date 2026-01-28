Acidente

Acidente entre moto e bicicleta deixa dois homens feridos em Mandaguaçu

O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira, 27, na rodovia BR-376, na entrada de Mandaguaçu. Dois homens foram socorridos pelo Samu após acontecer uma colisão envolvendo uma bicicleta e uma motocicleta.

Foram enviados ao local equipe médica Operações Aéreas, o Veículo de Intervenção Rápida e uma ambulância do Samu de Mandaguaçu. O ciclista de 37 anos sofreu escoriações pelo corpo. O caso mais grave foi do piloto da moto que sofreu um trauma de face.

O motociclista foi transportado ao pronto socorro do Hospital Bom Samaritano de helicóptero. O ciclista foi internado no HU. A PRF informou que o ciclista foi atravessar a rodovia quando a moto atingiu a bike. O acidente ocorreu a poucos metros da passarela utilizada por pedestres. (inf André Almenara)

