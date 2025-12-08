Abertura do Natal no Parque do Japão emociona milhares de pessoas

O Parque do Japão abriu oficialmente a programação de Natal na noite deste domingo, 7, com o acendimento da iluminação especial e a chegada do Papai Noel. A cerimônia reuniu milhares de moradores e visitantes, que acompanharam, encantados, a contagem regressiva e o momento em que as luzes se acenderam, destacando a beleza do maior jardim japonês fora da terra do sol nascente.

“É com imensa alegria que estamos aqui, no Parque do Japão, consolidando mais uma etapa das festividades natalinas da nossa cidade. Desejo que cada um se sinta acolhido nesta atmosfera de carinho, fé e celebração. Agradeço profundamente a todos os servidores, voluntários, parceiros e amigos que trabalharam com empenho e dedicação para tornar este momento possível”, destacou a prefeita em exercício, Sandra Jacovós.

Com a inauguração da decoração, o Parque do Japão passa a funcionar diariamente, das 9h às 23h, até 11 de janeiro. O espaço permanecerá fechado apenas nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro. A entrada é gratuita.

“Este momento nos traz uma bela metáfora: assim como o parque, que nasceu de um fundo de vale, o Natal também nos recorda a força da esperança e a luz que transforma. Que o acender das luzes seja um símbolo de tudo aquilo que desejamos iluminar novamente em nossas vidas. Que cada lâmpada represente novos sonhos, que cada brilho simbolize novos encontros e que cada sorriso desta noite traduza novos começos. Que este Natal toque nossos corações e nos lembre que, assim como este fundo de vale se tornou um lugar extraordinário, nós também podemos renovar e transformar tudo aquilo que tocamos com amor e esperança”, afirmou a primeira-dama e presidente do Pra Somar, Bernadete Barros.

A programação do Parque de Japão deste ano inclui apresentações culturais de quinta a domingo até 21 de dezembro, reforçando o local como um dos principais atrativos da Maringá Encantada. A iluminação temática se integra à arquitetura do espaço e transforma jardins, lagos e áreas contemplativas em cenários que tradicionalmente atraem visitantes da cidade, da região e de outros estados.

Anailse Gomes Motta, apaixonada pelo Natal, acompanhou a abertura na Praça da Catedral e, neste domingo, se encantou novamente no Parque do Japão. “A decoração está maravilhosa. Sempre venho, mas este ano superou minhas expectativas. Está tudo muito lindo. O acender das luzes é emocionante demais.”

Edson Silva se mudou de Belém para Maringá com a família há sete meses. Visitando o Parque pela primeira vez, disse estar encantado com a iluminação. “O Natal de Maringá é muito comentado. Tínhamos bastante curiosidade e estamos aqui prestigiando o acender das luzes. Que essas luzes possam também se acender em nossas vidas, trazendo muita paz e amor.”

Matheus Neves veio de Presidente Prudente e, pela primeira vez, conheceu a decoração natalina do Parque. “Viemos para cá conhecer a decoração, que é muito comentada. Quando as luzes acenderam foi espetacular, está muito bonito. Parabéns para a cidade.” Para ele, a experiência ficará na memória, ainda mais porque estava acompanhado do filho. “A primeira impressão que tenho é muito boa e com certeza vou voltar”, finalizou.

Também de Presidente Prudente, Jessica Prado acompanhou a abertura com um grupo de amigos e os filhos. “É super bonito, emocionante, as crianças correm felizes. Todo ano, nessa época, a gente vem para Maringá. Conseguimos reunir amigos e famílias para esse momento muito especial”, disse.

Presenças – Também participaram do evento, secretários municipais; os vereadores Uilian da Farmácia e Mário Hossokawa; o deputado federal Ricardo Barros; o presidente da Acim, José Carlos Barbieri; entre outras autoridades e representantes da sociedade civil organizada e da comunidade japonesa.