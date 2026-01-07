7 festivais de música eletrônica no Brasil para não perder em 2026

O Brasil está consolidado como o destino mais vibrante para os amantes da música eletrônica, com festivais que são referências mundiais e que transcendem a pista de dança. Em 2026, eventos icônicos, espalhados por diversas regiões do país, prometem experiências imersivas que unem arte, tecnologia, cultura e natureza em cenários deslumbrantes.

Prepare-se para explorar vários festivais imperdíveis, começando pelo inédito Pré-Carnaval Eletrônico de Curitiba e passando por clássicos como Warung Day Festival, Universo Paralello e Só Track Boa, que vão reunir no Brasil os maiores nomes da música eletrônica global em eventos para todos os gostos e estilos.

Confira a lista imperdível para quem não quer perder essa programação histórica:

Pré-Carnaval Eletrônico, em Curitiba – dia 07 de fevereiro

O Carnaval curitibano se prepara para uma grande novidade, que promete atrair turistas de todos os cantos do mundo a partir de 2026. No próximo dia 7 de fevereiro, a cidade vai receber a primeira edição do Pré-Carnaval Curitiba, que terá o astro Vintage Culture como grande atração, transformando um dos endereços mais emblemáticos da capital paranaense em uma gigantesca pista de dança, em uma verdadeira celebração da música eletrônica.

Data: dia 07 de fevereiro

Local: Pedreira Paulo Leminski

Line-up: Vintage Culture e mais!

Ingressos: Plataforma Ticketmaster

Informações: @planetabrasilentretenimento, @seven.exp e @entourage.br (Instagram)

Ame Laroc Festival, em Valinhos (SP) – de 14 a 16 de fevereiro

O Ame Laroc Festival reúne a nata da música eletrônica em um dos complexos clubber mais icônicos do Brasil. Com dois clubes conectados, o evento proporciona uma jornada musical intensa e inesquecível.

Data: de 14 a 16 de fevereiro

Local: Laroc Club

Line-up: Above & Beyond, Anna, Dom Dolla, Jamie Jones, Massano, Miss Monique, Steve Angello, Vintage Culture, Whomadewho e muito mais!

Ingressos: Plataforma Ingresse

Informações: www.laroc.club e @amelarocfestival (Instagram)

Time Warp Brasil, em São Paulo – 01 e 02 de maio

A versão brasileira do icônico Time Warp da Alemanha — conhecido por techno/house de alta qualidade, com artistas de todos os cantos do mundo, e produção premium, com uma estética urbana incomparável.

Data: 01 e 02 de maio

Local: Vale do Anhangabaú

Line-up: 999999999, Alignment, Alírio, Axel Boman, Badsista, Charlotte de Whitte, Clara Cuvé, Vintage Culture, Clementaum e muito mais!

Ingressos: Plataforma Ingresse

Informações: www.time-warp.de e @time_warp_brasil (Instagram)

Warung Day Festival, em Curitiba (PR) – 2 de maio

A tradicionalíssima Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, será palco da 11ª edição do Warung Day Festival, chamado de “melhor dia do ano” pelos fãs do gênero. As atrações artísticas do WDF 2026 serão anunciadas no formato “surpresa” a partir das próximas semanas. Com um line-up sempre preciso, cenografia integrada à paisagem natural e uma pista pulsante do início ao fim, o festival se tornou referência global com uma proposta bem clara: aliar música de qualidade, conexão com o público e entrega visual e sensorial que ultrapassa o formato tradicional de evento.

Data: 02 de maio

Local: Pedreira Paulo Leminski

Line-up: Anunciado em breve!

Ingressos: Plataforma Blueticket

Informações: www.warungdayfestival.com.br e @warung_dayfestival (Instagram)

Só Track Boa, em São Paulo (SP) – 5 e 6 de junho

O Só Track Boa é um dos festivais do Brasil voltado ao house e techno, reunindo multidões em uma pista vibrante e cheia de energia. A edição de São Paulo se transformou em um espetáculo audiovisual marcante, com grandes artistas nacionais e internacionais.

Data: 5 e 6 de junho

Local: Autódromo de Interlagos

Line-up: Anunciado em breve!

Ingressos: Plataforma Ingresse

Informações: @sotrackboa (Instagram)

Universo Paralello, em Ituberá (BA) – de 27 de dezembro a 4 de janeiro

Festival icônico de trance e música eletrônica alternativa, com vibes de rave e comunidade global. Marcado pela autenticidade com a cara do Brasil, o Universo Paralello acontece durante uma semana, em uma área com amis de 20 mil m² e 7 palcos com diferentes estilos de música à beira-mar.

Data: de 27 de dezembro a 4 de janeiro

Local: Praia de Pratigi

Line-up: Anunciado em breve!

Ingressos: A partir do mês de março

Informações: www.universoparalello.org e @universoparalello (Instagram)

XXXPERIENCE, em Itu (SP) – 25 de abril

Um dos festivais de dance music mais antigos do país completa 30 anos de muitas histórias em 2026. De sua primeira edição, com foco original em psytrance, o evento evoluiu para múltiplos estilos eletrônicos, se transformando em uma das marcas mais emblemáticas da música eletrônica no Brasil.

Data: 25 de abril

Local: Anunciado em breve!

Line-up: 1200 Mics – DJ SET (by Riktam), Ace Ventura, Alpha Portal, Pandora, Alien Art, Cosmonet, Omiki, Paranormal Attack, Vermont, Skazi, V. Falabella e muito mais!

Ingressos: Plataforma Q2 Ingressos

Informações: www.xxxperience.com.br e @xxxperiencebr (Instagram)