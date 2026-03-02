Ratinho Jr vai de Guto

Apesar de manter indefinido publicamente o nome que indicará à sucessão, o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), caminha para escolher o secretário estadual das Cidades, Guto Silva (PSD), para o comando do Palácio do Iguaçu na eleição deste ano. O movimento tende a escantear outros aliados dentro do partido e pode provocar uma debandada da sigla.

Cotado pela direção do PSD para concorrer ao Palácio do Planalto, Ratinho tende a dar preferência à indicação de Guto, que, no comando da Secretaria das Cidades, tem capilaridade junto a prefeitos dos municípios paranaenses. A pasta equivale à antiga Secretaria do Desenvolvimento Urbano, ocupada pelo próprio Ratinho durante a gestão de Beto Richa (PSDB) e pelo ex-governador Roberto Requião (PDT) na administração de seu antecessor, Álvaro Dias (MDB). Próximo a Ratinho, Guto esteve antes à frente das secretarias de Infraestrutura e Casa Civil

Em resposta, o presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi, que também tem a intenção de concorrer ao governo, passou a sinalizar a interlocutores que deverá formalizar a decisão de deixar o PSD em breve, caso o governador não se decida até o fim do mês. (inf Rafaela Gama)