Está sendo velado na sala 4 da Capela do Prever da Zona 2 o corpo de Jonathan Lukaszewigz Cardoso, falecido ontem, 23. Sobrinho do saudoso cartunista Lukas, filho caçula do jornalista Joel Cardoso, ele trabalhou na revista Conexão Paraná, onde foi web design e colunista. O sepultamento será às 10h30 no Cemitério Municipal de Maringá.