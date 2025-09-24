345 cidades tiveram novos emplacamentos após o anúncio da redução do IPVA

Cerca de 86% dos municípios paranaenses registraram emplacamento de novos veículos nos 10 dias que sucederam o anúncio de redução da alíquota do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, feito pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior em 20 de agosto e com lei sancionada nesta terça-feira (23), após aprovação da Assembleia Legislativa. Das 399 cidades, 345 tiveram automóveis emplacados, contra 330 nos 10 dias anteriores ao anúncio.

Na comparação entre os dois períodos, 41 municípios que não haviam registrado emplacamentos entre 10 e 19 de agosto tiveram ao menos um veículo registrado de 20 a 29 do mesmo mês. Dentro desse recorte, Indianópolis, na região Noroeste, teve 24 emplacamentos, sendo 20 em um único dia. A cidade tem uma população estimada de 4.544 habitantes, segundo a última estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Barbosa Ferraz, no Centro-Oeste, teve seis novos emplacamentos apenas no período analisado. Santa Amélia, no Norte, teve cinco veículos emplacados. As cidades de Boa Vista da Aparecida, Califórnia, Ibaiti, Iretama, Rebouças e Santa Isabel do Ivaí tiveram quatro novos veículos registrados depois do anúncio da redução de 45% do IPVA.

Luiziana, Nova Esperança do Sudoeste, São José da Boa Vista e São Tomé tiveram três emplacamentos cada uma; Barra do Jacaré, Diamante do Sul, Florestópolis, General Carneiro, Guaporema, Juranda, Mariópolis, Nova Aliança do Ivaí, Salto do Itararé, Santa Cecília do Pavão, Saudade do Iguaçu, Sulina, Tunas do Paraná e Uniflor registraram dois emplacamentos cada.

Com um veículo emplacado após o anúncio estão as cidades de Altamira do Paraná, Antonio Olinto, Corumbataí do Sul, Foz do Jordão, Inajá, Mato Rico, Mirador, Nossa Senhora das Graças, Pinhal do São Bento, Porto Vitória, Quarto Centenário, Quatiguá, São José das Palmeiras e Virmond.

O número de emplacamentos no Paraná já vinham em cenário de alta em 2025, com a mudança na alíquota do IPVA impulsionando ainda mais esse cenário. Outros 25 municípios que não tiveram registros nos 10 dias posteriores ao anúncio tiveram veículos registrados nos 10 dias anteriores.

São eles: Abatia, Campo Bonito, Congonhinhas, Goioxim, Guaraci, Itaúna do Sul, Ivaté, Jardim Olinda, Lidianópolis, Manfrinópolis, Mangueirinha, Maria Helena, Marquinho, Moreira Sales, Nova Laranjeiras, Novo Itacolomi, Paula Freitas, Planaltina do Paraná, Ramilândia, Rosário do Ivaí, Santa Inês, Santa Mônica, Santo Antônio do Caiuá, São Jorge d’Oeste e Sertaneja.

GRANDES CIDADES – A lei que reduziu o IPVA de 3,5% para 1,9% provocou um aumento nos emplacamentos também das maiores cidades paranaenses. A alta mais significativa foi registrada em São José dos Pinhais, com crescimento de 104,8%, seguida por Maringá, com 68,4%, Campo Largo, com 53,1%, Cascavel, com 34,7%, e Apucarana, com 34,6%. (AEN)