Viniltagem faz última feira do ano

O circuito Viniltagem encerrará 2025 com uma feira de discos no Condor da avenida Colombo 3.404, próximo ao trevo da Tuiuti, em Maringá, no sábado (entre 9h e 20h) e domingo (entre 10h e 19h).

Serão milhares de discos novos e usados de rock, MPB, eletrônico, reggae, RAP, entre outros. Com compra, venda e troca. Última oportunidade de comprar disco como presente de Natal. Também terá camisetas, toca-discos, miniaturas, patches, DVDs, CDs, acessórios, entre outros.

A cada R$ 100 o comprador receberá um cupom para concorrer ao sorteio de um kit com 16 itens , com LPs, CDs, DVDs, bottons, patch.

RAROS – O Viniltagem realiza os principais eventos de colecionismo no Paraná e Santa Catarina, destacando o acervo com discos que não tem em nenhuma outra feira nessas regiões. Foram mais de 40 eventos em mais de dez cidades em 2025. Confira os expositores no Instagram @viniltagem.