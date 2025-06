Viadutos na BR-376 chegam a 93% de conclusão e prometem transformar mobilidade em Sarandi e região

As obras de implantação de dois novos viadutos na BR-376, no município de Sarandi, na região Noroeste do Paraná, atingiram 93,74% de execução conforme a medição mais recente realizada em maio. Com um investimento total de R$ 40.113.408,88, os serviços são coordenados pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), vinculado à Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL).

As estruturas principais dos viadutos já estão concluídas. Localizados entre os quilômetros 181,34 e 182,10 da rodovia, os viadutos ficam na altura das avenidas Brasil e Rio de Janeiro, e vão permitir o cruzamento em desnível entre as vias marginais da rodovia, funcionando também como retornos estruturados. Além disso, uma nova passarela metálica para pedestres está em fase final, com as vigas já lançadas no fim de maio.

Atualmente, as equipes trabalham na pavimentação dos acessos, implantação do sistema de drenagem de águas pluviais, sinalização vertical e horizontal, paisagismo, iluminação rodoviária e demais acabamentos. A expectativa é que a entrega definitiva da obra ocorra no início do segundo semestre de 2025.

“Essa é uma obra estratégica para melhorar significativamente a mobilidade urbana em toda a região de Maringá. Em especial para Sarandi, que figura entre os 20 maiores municípios do estado, os novos viadutos representam mais segurança, fluidez no trânsito e desenvolvimento urbano”, afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Junior. O projeto integra um conjunto de intervenções viárias em andamento na região, como o Trevo Catuaí em Maringá e as obras de dois viadutos e uma trincheira na PR-444, em Mandaguari.