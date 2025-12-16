Vereadores abandonam sessão

Por falta de quorum, a Câmara Municipal de Marialva encerrou a sessão ordinária da semana, ontem à noite, sem analisar projeto enviado pelo Executivo, que prevê a criação de novas secretarias e aumento para cargos de confiança. Confira a sessão ao final.

O vereador Toninho Raspa foi o primeiro a dizer que deixaria a sessão, com base no artigo 343 do regimento interno. Ele foi acompanhado por outros três vereadores. O presidente da casa, Rafael Poly, aguardou o tempo regimental e, ao retornar, encerrou a reunião porque o número de vereadores era insuficiente para a sua continuidade.

O projeto do novo organograma da Prefeitura de Maringá criou polêmica, entre outros motivos por aumentar o valor de alguns cargos de confiança em quase 30%. Ao contarem os votos e perceberem que o projeto seria rejeitado pela maioria (Marialva tem 9 vereadores), os quatro da base da prefeita Flávia Cheroni deixaram a sessão. O relacionamento entre Executivo e Legislativo tem ocorrido também à base de ações judiciais. (inf Angelo Rigon)