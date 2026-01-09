Vereador renuncia ao cargo para assumir assessoria na Alep

A Câmara Municipal de Paiçandu declarou extinto, nesta quarta-feira (8), o mandato do vereador Carlos Cesar Martins (PSD), após pedido formal de renúncia apresentado pelo parlamentar. A decisão foi oficializada por meio do Ato da Presidência nº 01/2025.

O documento, assinado pelo presidente da Câmara, Michael Brustulin, segue o que determina a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno do Legislativo. O ato entrou em vigor na data de sua publicação.

Com a vacância do cargo, quem assume a cadeira no Legislativo municipal é Nilson Extrabom, primeiro suplente. Nilson já exerceu mandato como vereador na legislatura anterior e retorna agora à Câmara Municipal.

Carlos Cesar Martins estava em seu quinto mandato como vereador em Paiçandu. Em contato com a reportagem, o ex-parlamentar informou que a renúncia ocorreu em razão de um novo desafio profissional. Ele irá assumir o cargo de assessor na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), integrando a equipe do deputado estadual Do Carmo (Podemos).

“É uma nova experiência em minha carreira política”, destacou Martins. Mesmo com a mudança, ele afirmou que continuará atuando e acompanhando as demandas da região de Paiçandu. (inf Alécio Martins)