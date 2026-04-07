Justiça

Vereador recorre de decisão judicial

Vereador do PDT recorre de condenações por maus-tratos a animais, por se apropriar de doações para uma ONG irregular e por ser infiel depositário

Foto de redação redação07/04/2026
Lemuel Rodrigues Vereador recorre de decisão judicial

O vereador Lemuel Wilson Rodrigues (PDT), eleito com a bandeira da causa animal, está recorrendo de duas condenações na justiça.
Em novembro ele ingressou com embargos de declaração contra decisão da 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, que o condenou por ser infiel depositário de 30 animais de raça. À época, à frente da ONG Salvando Vidas Maringá, os animais estavam sob sua responsabilidade por determinação da justiça, mas sumiram; eles teriam sido vendidos, o que ele nega.

Em março passado ele foi condenado pelo juízo da 7ª Vara Cível de Maringá por maus-tratos a animais e se apropriar de doações para a ONG, que não existia regularmente. Uma ação civil pública foi movida contra Lemuel pelo Ministério Público Estadual. Ele ingressou com recurso no dia 6 de março. (inf Angelo Rigon)

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