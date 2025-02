Veículo invade residência no Conjunto Branca Vieira em Maringá

O acidente aconteceu no final da tarde de terça-feira, 11, no cruzamento das ruas Rio Seridó com Rio Guandu, no Conjunto Branca Vieira, em Maringá. O condutor de um Fiat Argo teria invadido a preferencial provocando uma batida com uma utilitário Fiat Fiorino.

A colisão foi tão forte que a utilitário invadiu a residência. O portão da casa e um carro que estava na garagem foram atingidos. Os donos do imóvel que estavam na sala ficaram assustados com o barulho da batida. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados e prestaram atendimento aos feridos. (inf André Almenara)