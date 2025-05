Nesta sexta, 30, às 14h, no Centro de Especialidades Médicas de Marialva (avenida Mario Gallo, 848), será realizado o anúncio oficial da construção de uma nova maternidade municipal, um investimento superior a R$ 10 milhões.

A nova maternidade será um espaço completo, moderno e equipado, com capacidade para atender Marialva e cidades vizinhas, fortalecendo a rede de atenção à saúde da mulher e do recém-nascido na região.

O evento contará com a presença do secretário de Estado da Saúde do Paraná, Beto Preto, além de deputados estaduais, autoridades regionais, lideranças locais e outros representantes do poder público. Além da maternidade, será anunciada a entrega de um importante reforço à frota da saúde de Marialva, que inclui duas ambulâncias, um micro-ônibus, uma van e mias um veículo, para garantir mais mobilidade, segurança e agilidade no atendimento aos pacientes. (inf Angelo Rigon)