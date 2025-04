UEM cancela o primeiro dia de aula

As aulas do primeiro semestre de 2025 na Universidade Estadual de Maringá, que começariam nesta segunda-feira, foram canceladas. A alegação, em nota publicada nesta noite em redes sociais da instituição, é de que o fornecimento de energia elétrica será interrompido “devido a reparos emergenciais na atual subestação de energia no campus sede, que está ultrapassada e que será substituída em breve”. Segundo a nota, a empresa tem até 18 de maio para finalizar a substituição.

O anúncio pegou os alunos de surpresa. O calendário acadêmico da UEM deveria voltar ao normal agora, depois de seis anos. As quedas constantes de energia na UEM são antigas e há relatos de aparelhos de ar-condicionado sem funcionar em algumas salas.

Na informação dirigida aos acadêmicos, a reitoria acrescenta que equipes técnicas “estão trabalhando para restabelecer o fornecimento de energia o mais rápido possível. No entanto, devido à natureza dos reparos, mais complexos do que originalmente havia sido previsto, suspenderemos as aulas e atividades administrativas nesta segunda-feira, dia 7”.

“Durante esse período, solicitamos a todos que fiquem atentos às redes sociais da UEM, para atualizações sobre o andamento dos trabalhos. Agradecemos a compreensão de toda a comunidade universitária”, finaliza o comunicado.