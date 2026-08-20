Acidente

Três mulheres morrem após carro capotar e cair em riacho às margens da BR-376, em Mandaguaçu

Foto de redação redação20/08/2026
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Três mulheres morreram após o carro em que estavam capotar e cair em um riacho às margens da BR-376, em Mandaguaçu, na região de Maringá. De acordo com as informações iniciais, o acidente teria acontecido durante a madrugada desta quinta-feira, 20. O veículo saiu da pista, capotou e acabou ficando parcialmente submerso na água.

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WhatsApp Image 2026 08 20 at 10.43.28 Três mulheres morrem após carro capotar e cair em riacho às margens da BR-376, em Mandaguaçu

Os corpos das três vítimas foram localizados somente durante a manhã de hoje.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e realizaram os procedimentos de resgate dos corpos e do veículo por volta das 10h. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas. A identificação das vítimas e outras informações devem ser divulgadas pelas autoridades. (inf Plantão Maringá/André Almenara)

 

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