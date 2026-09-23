Motociclista morre em acidente no Contorno Sul

Morreu na noite de terça-feira, 22, Reginaldo Aparecido Francisco, 40 anos, conhecido como “Bikudo”, após se envolver em um grave acidente na Avenida Sincler Sambatti, em Maringá. Reginaldo trabalhava como motoboy e havia acabado de sair de uma casa de lanches para realizar uma entrega.

O motoboy seguia em direção a Sarandi quando ocorreu a colisão com um VW Gol conduzido por uma mulher. De acordo com as informações apuradas no local, a motorista realizava uma conversão e teria entrado na frente da motocicleta.

Reginaldo não conseguiu evitar a batida e atingiu violentamente na parte frontal do automóvel. O impacto provocou ferimentos gravíssimos. O motociclista sofreu traumatismo craniano, múltiplas fraturas e havia ainda suspeita de lesão na região cervical.

Durante o atendimento, Reginaldo entrou em parada cardiorrespiratória e precisou ser intubado. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu realizaram manobras de reanimação por quase uma hora. Apesar de todos os esforços das equipes de socorro, o motoboy não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Militar submeteu a condutora ao teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de bebida alcoólica. As circunstâncias e eventuais responsabilidades pelo acidente deverão ser apuradas pela Delegacia de Trânsito de Maringá.

Reginaldo era bastante conhecido em Maringá, principalmente entre profissionais que trabalham com entregas. Além de possuir uma empresa de moto entrega, ele também trabalhava no período noturno em uma casa de lanches.

A morte causou ainda mais comoção entre familiares e amigos porque Reginaldo estava noivo e se preparava para o casamento. Conforme apurado pelo site, a cerimônia estava marcada para o dia 10 de outubro de 2026, daqui a poucas semanas. (inf André Almenara)