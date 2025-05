Caos no Abrigo para Menores

Desde o último domingo, 25, educadoras e crianças estão se confrontando no abrigo que fica na zona norte de Maringá. Na noite de domingo, seis crianças fugiram do Abrigo Municipal Infantil. Um homem avistou as crianças na rua, meninos descalços e ofereceu ajuda para retornarem ao abrigo.

A possível motivação da fuga seria por causa de maus-tratos ocorridos contra uma criança. O prefeito Silvio Barros ao tomar conhecimento dos fatos deslocou até o prédio onde abriga os menores. Barros conversou com crianças e funcionários, e em seguida verificou a estrutura do local.

Em sua rede social, o prefeito declarou que a situação está insustentável, e que precisa escolher um novo local para abrigar as crianças. O abrigo foi criado para acolher crianças que estejam sob medida de proteção judicial.

Na tarde de segunda-feira, 26, algumas crianças se rebelaram novamente no abrigo. A primeira-dama Bernadete Barros, também foi visitar o local quando se deparou com uma briga. As funcionárias conseguiram evitar uma nova fuga.

Já no início da noite, novamente alguns abrigados entraram em fúria. Uma criança chegou a subir no telhado do prédio. Outras crianças conseguiram sair pelo portão mas foram contidas pelos cuidadores. Um menor machucou a mão ao quebrar um vidro da janela. O Samu foi acionado com a GCM.

Uma equipe do Conselho Tutelar com representantes da prefeitura estiveram no local acompanhando os fatos. As crianças novamente foram acalmadas. O site apurou que funcionários do abrigo já sofreram agressões físicas e ameaças de morte.

Um conselheiro tutelar chegou a denunciar maus-tratos no abrigo. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (Sismmar), ressaltou que vem há meses cobrando melhorias no abrigo e segurança aos funcionários. (inf/foto André Almenara)