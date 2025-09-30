Suspeito de participar da execução do ex-delegado-geral de SP é morto no Paraná
A Polícia Civil do Paraná e a Polícia Civil do Estado de São Paulo deflagraram uma operação nesta manhã, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, para prender um dos suspeitos da participação na execução do ex-delegado-geral da PCSP, Ruy Ferraz Fontes, em 15 de setembro
A Polícia Civil do Paraná e a Polícia Civil do Estado de São Paulo deflagraram uma operação na manhã desta terça-feira, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, para prender um dos suspeitos da participação na execução do ex-delegado-geral da PCSP, Ruy Ferraz Fontes, em 15 de setembro.
No local, o homem reagiu à abordagem disparando tiros contra os policiais e foi morto. Ele estava sozinho no apartamento e portava uma arma de fogo calibre 9mm, que é de uso restrito. Nenhum policial foi ferido.
O secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, destacou a relevância da ação conjunta. “Essa operação demonstra a força do trabalho integrado entre as polícias do Paraná e de São Paulo. Atuamos de forma estratégica, com inteligência e precisão, para impedir que criminosos usem nosso Estado como refúgio. A mensagem é clara: quem desafia a lei não encontrará abrigo no Paraná”, afirmou.
Após troca de informações de inteligência entre as instituições, a PCPR apurou que o foragido, identificado como Umberto Alberto Gomes, estava tentando se esconder no Paraná desde 25 de setembro.
“Realizamos diligências ininterruptas para localizar o indivíduo assim que recebemos as primeiras informações. Descobrimos que ele estava se escondendo em um apartamento localizado em um condomínio residencial e nos preparamos para cumprir o mandado de prisão de forma técnica e precisa”, descreve o delegado Thiago Teixeira. A investigação sobre a execução do ex-delegado-geral segue a cargo da PCSP.