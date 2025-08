Suposta briga de trânsito deixa rapaz de 29 anos em estado gravíssimo após ser esfaqueado no pescoço

A tentativa de homicídio foi registrada na tarde desta sexta-feira, 1º, na Avenida Gastão Vidigal, em Maringá. Lucas de Lima Siqueira, de 29 anos, foi ferido por uma facada no pescoço durante uma suposta briga no trânsito.

Testemunhas relataram que o autor do atentado estava de moto modelo CBX Strada. Após ferir a vítima, o suspeito fugiu sentido Cidade Alta. Lucas Lima ainda conseguiu andar alguns metros e pedir ajuda em um posto de combustível.

Funcionários do estabelecimento usaram toalha para estancar o sangue que jorrava pelo pátio. Equipes do Samu rapidamente chegaram ao local e realizaram alguns procedimentos para evitar uma parada cardíaca no paciente.

Lucas Lima permanecia conversando com os socorristas, mas o médico Vinicius Ventura intubou o rapaz ao perceber a gravidade e o rebaixamento do nível de consciência. Após ser estabilizado, o rapaz foi encaminhado ao centro cirúrgico do Hospital Universitário onde permanece em procedimento.

A Polícia Militar já está em posse das características do suspeito, nome e placa da motocicleta. (inf André Almenara)