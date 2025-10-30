MaringáServiço

Superintendente do aeroporto de Maringá em entrevista afirmou uma informação errada sobre o aeroporto de Londrina

Foto de redação redação30/10/2025
superintendente aeroporto Superintendente do aeroporto de Maringá em entrevista afirmou uma informação errada sobre o aeroporto de Londrina

Nas últimas semanas, viralizou um trecho de entrevista do superintendente do Aeroporto de Maringá, Gustavo Catelli Vieira da Silva, ao podcast Ponto a Ponto. No vídeo, ele afirma ter explorado “as fraquezas de Londrina”, mencionando que o aeroporto “não consegue operar certos tipos de aeronaves, como o Airbus A321, devido a restrições operacionais”.

Diante da repercussão, a equipe do TMA Londrina solicitou posicionamento oficial à administração do Aeroporto de Londrina, que respondeu por meio da seguinte nota:

nota Superintendente do aeroporto de Maringá em entrevista afirmou uma informação errada sobre o aeroporto de Londrina

Etiquetas
Foto de redação redação30/10/2025
Mostrar mais
Foto de redação

redação

Artigos relacionados

Foto de Prefeitura estuda pagamento de gratificação aos servidores que trabalharam na obra de recuperação de trecho da avenida São Paulo

Prefeitura estuda pagamento de gratificação aos servidores que trabalharam na obra de recuperação de trecho da avenida São Paulo

23/10/2025
Foto de Maringá sedia o Agrienergy Summit 2025 — segundo dia debate inovação e sustentabilidade no Agro 5.0

Maringá sedia o Agrienergy Summit 2025 — segundo dia debate inovação e sustentabilidade no Agro 5.0

22/10/2025
Foto de Momento constrangedor

Momento constrangedor

22/10/2025
Foto de Defesa Civil com novo diretor

Defesa Civil com novo diretor

21/10/2025
Botão Voltar ao topo