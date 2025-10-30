Superintendente do aeroporto de Maringá em entrevista afirmou uma informação errada sobre o aeroporto de Londrina

Nas últimas semanas, viralizou um trecho de entrevista do superintendente do Aeroporto de Maringá, Gustavo Catelli Vieira da Silva, ao podcast Ponto a Ponto. No vídeo, ele afirma ter explorado “as fraquezas de Londrina”, mencionando que o aeroporto “não consegue operar certos tipos de aeronaves, como o Airbus A321, devido a restrições operacionais”.

Diante da repercussão, a equipe do TMA Londrina solicitou posicionamento oficial à administração do Aeroporto de Londrina, que respondeu por meio da seguinte nota: