A Rede TV! Paraná, Midia Partner na Smart City Expo Curitiba 2025, através do seu diretor executivo, Marcelo Reis fez questão de recepcionar durante abertura na Arena Ligga em Curitiba na manhã de hoje, o novo Secretário de Planejamento, Ulisses Maia. Outro particular amigo, Guto Silva, Secretário das Cidades também recebeu as boas-vindas ao evento de tecnologia que ocorre até a próxima quinta-feira, 27.

Na oportunidade Reis colocou o grupo Life, que detém emissoras de rádio e tv no Brasil e Argentina, nos Estados Unidos emissoras de rádio e no Japão e África transmissoras de TV, à disposição para contribuir no desenvolvimento e divulgação de eventos, ações e projetos do Governo do Paraná.