Secretário Do Carmo em nota agradece

O deputado licenciado e secretário de Trabalho, Qualificação e Renda do Paraná, Do Carmo (União Brasil) emitiu uma nota a imprensa agradecendo aos servidores da educação:

“Dia de gratidão!

Hoje quero agradecer a Deus, nossa gente, nossos servidores, em especial SERVIDORES da Educação e os servidores que se disponibilizaram a assumir o desafio da TRANSIÇÃO na gestão da nossa bela Maringá.

Em tempo, é bom trazer que o nosso time DC (Do Carmo) abdicamos de ser protagonistas no último pleito, pois entendemos que nosso povo, nossa cidade é muito maior que nossos sonhos, nossas vontades e tínhamos um chamado para ajudar cuidar dos 12 milhões de Paranaenses.

Pela força do grupo DC, pela afinidade com gente como nós, fomos convidados a somar no pleito e na gestão da nossa cidade, onde enfrentamos os PERCALÇOS de uma transição da principal pasta, mas realizamos com respeito as LEIS e principalmente com mais de três mil SERVIDORES, e obviamente nosso time superou TODOS.

Fizemos o que ACORDAMOS e da maneira que nos permitiram! Entregamos hoje a gestão administrativa da pasta pronta; com nossas crianças em salas, licitações andando, SUPERANDO todos os obstáculos encontrados.

Agradeço IMENSAMENTE ao Fernando, Claudete, Mari, Raquel, Roseli, Silvio Lee e Silvia por toda entrega e desejo sorte no novo desafio. Aos nossos que continuam somando com a gestão, que continuem com proficiência, firmeza e lealdade; características ímpar do nosso time.

Quero expressar meu profundo respeito a nova secretaria e desejar que Deus lhe discernimento em sua decisões, pois ela impacta o futuro da nossas crianças.

Reitero nosso compromisso com MARINGÁ estando a disposição dos gestores (quando chamado), da nossa GENTE e da nossa CIDADE, pois muito breve estaremos juntos!

A política exige grandeza. E a grandeza, definitivamente, não se mede pelo cargo, mas pela postura do LÍDER diante de tantas diferenças.

Palavra dada pelo time DC, é missão cumprida! Deus nos abençoe

Do Carmo

Deputado Licenciado

Secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda do Paraná.”