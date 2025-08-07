DenúnciaEducação

Secretária nova, velhos problemas

Pais relatam problemas encontrados em CMEI de Maringá

Foto de redação redação07/08/2025
escola Secretária nova, velhos problemas

No grupo de WhatsApp que reúne pais de alunos do Centro Municipal de Educação Infantil Gerardo Braga (que fica na rua Santa Joaquina de Vendruna) há muita reclamação sobre falta de papel higiênico, de copo descartável para beber água e até alimentação e teto caindo.

As maiores críticas vão às condições do banheiro, onde tem até cano rompido, teto externo caindo etc e tal. Os depoimentos dos pais são de dar nó na garganta, pois os problemas atingem crianças. Eles se organizam para cobrar a Secretaria Municipal de Educação, onde recentemente houve troca de comando. (inf Angelo Rigon)

Foto de redação redação07/08/2025
Mostrar mais
Foto de redação

redação

Artigos relacionados

Foto de Observatório quer esclarecimentos sobre carro de luxo adquirido pela prefeitura de Maringá sem licitação

Observatório quer esclarecimentos sobre carro de luxo adquirido pela prefeitura de Maringá sem licitação

07/08/2025
Foto de Mesmo com parecer jurídico contrário câmara gastará 35 mil com 500 broches para vereadores

Mesmo com parecer jurídico contrário câmara gastará 35 mil com 500 broches para vereadores

01/08/2025
Foto de Procuradora ocupa cargo na câmara de forma irregular

Procuradora ocupa cargo na câmara de forma irregular

31/07/2025
Foto de Professora Solange Lopes será Cidadã Benemérita de Maringá

Professora Solange Lopes será Cidadã Benemérita de Maringá

31/07/2025
Botão Voltar ao topo