Secretária nova, velhos problemas

No grupo de WhatsApp que reúne pais de alunos do Centro Municipal de Educação Infantil Gerardo Braga (que fica na rua Santa Joaquina de Vendruna) há muita reclamação sobre falta de papel higiênico, de copo descartável para beber água e até alimentação e teto caindo.
As maiores críticas vão às condições do banheiro, onde tem até cano rompido, teto externo caindo etc e tal. Os depoimentos dos pais são de dar nó na garganta, pois os problemas atingem crianças. Eles se organizam para cobrar a Secretaria Municipal de Educação, onde recentemente houve troca de comando. (inf Angelo Rigon)