Saúde, desafio para todo gestor público

Desta vez quem sentiu na pele o desafio de ser atendido na rede pública de saúde foi o jornalista Amaro de Oliveira. Morador na cidade de Mandaguaçu, Amaro relatou neste fim de semana em sua rede social a dificuldade que as pessoas que procuram atendimento médico no município de Maringá enfrenta diariamente.

O jornalista foi até a UPA Zona Norte no Jardim Alvorada em Maringá na noite deste domingo, 30, e observou a demora no atendimento aos pacientes que ali estavam. “Só digo uma coisa. Sentir na pele o que o nosso povo pagador de impostos sofre, é constatar que não é fácil. Pensa numa coisa demorada, amarrada, o tal do serviço público. Meu Deus!!!”