Rick Davies, vocalista e fundador do Supertramp, morre aos 81 anos

Rick Davies, vocalista, tecladista e fundador do Supertramp, morreu aos 81 anos em sua casa em Long Island, em Nova York. A informação foi confirmada por representantes do músico.

Nascido em 1944 em Swindon, na Inglaterra, Davies era filho de uma cabeleireira e de um marinheiro. Iniciou sua carreira musical ainda jovem, em 1959, e formou sua primeira banda em 1962.

Em 1969, aos 25 anos, fundou o Supertramp ao lado de Roger Hodgson, após publicar um anúncio em busca de músicos. O grupo chegou a se chamar Daddy antes do nome definitivo.

O álbum de estreia foi lançado em 1970. Com o tempo, Davies se consolidou como vocalista em várias faixas, interpretando canções que se tornaram conhecidas, como “Bloody Well Right”, “Goodbye Stranger” e “Crime of the Century”.

O Supertramp ganhou destaque internacional com discos como “Crime of the Century” (1974) e “Breakfast in America” (1979), que trouxe músicas como “The Logical Song” e “Take the Long Way Home”.

Davies permaneceu como o único integrante presente em toda a trajetória do grupo e seguiu como líder após a saída de Hodgson em 1983, lançando mais quatro álbuns com a banda.

Ele cancelou uma turnê em 2015 após ser diagnosticado com mieloma múltiplo. Davies era casado com Sue, que passou a gerenciar a carreira do Supertramp a partir de 1984. (inf G1)