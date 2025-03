Ricardo Barros: “Domingo de manhã a decisão será do Silvio”

Em conversa informal durante evento social nessa sexta-feira, 21, o deputado federal Ricardo Barros (PP) nos disse entre outras coisas que o grupo político tem gratidão a lealdade do vereador Mário Hossokawa durante esses anos todos na política, e que a decisão do nome do Progressistas a eleição da presidência da Câmara de Maringá ele havia deixado nas mãos do prefeito Silvio Barros (PP).

“Essa é uma decisão do prefeito Silvio, eu estou em torno de dois dias da semana em Maringá, quem vive e tem mais contato direto com os vereadores e as demandas da Câmara é ele, nada mais justo que com bom senso e ouvindo as indicações dos vereadores possa em comum acordo escolher o nome entre os dois candidatos do grupo, a vereadora Majô e o Odair Fogueteiro,” destacou.

Neste domingo, 23, às 10h no plenário da Câmara acontecerá a eleição para presidência, a sessão é aberta ao público.