Reunião importante do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

O presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, deputado Delegado Jacovós, apresentou a pauta de julgamento. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar se reúne quarta-feira, às 9 horas, para 06/05, julgamento de casos complexos de fatos que envolvem deputados estaduais.

Em um dos processos, será votado e julgado o caso onde Renato Freitas é acusado de quebra de decoro, ao invadir um supermercado na capital do estado para um protesto; recebeu, neste caso, uma pena de suspensão de mandato por 30 dias, parecer do relator deputado Artagão, com pedido de vistas do deputado Antenor, do PT.

Em outro caso, onde ocorreu uma discussão na CCJ, o deputado Renato Freitas teria empurrado um assessor parlamentar; quarta-feira será lido o parecer pelo deputado Dr. Leônidas e, neste caso, será possível pedido de vistas.

O caso de maior repercussão trata-se de uma “briga de rua” envolvendo Renato Freitas e um manobrista de veículos na capital do estado, que acabou também gerando inquérito policial; neste caso, será lido o parecer, onde será conhecida a sanção ou absolvição do acusado, podendo também ter pedido de vistas e o julgamento ser adiado para a próxima semana.

Existem ainda 5 outros processos na pauta, que envolvem outros parlamentares.

Em um dos casos, onde a bancada feminina representou contra o deputado Ricardo Arruda, e o relator Dr. Leônidas solicitou advertência escrita, será analisado um pedido de vistas feito pelo deputado Tito Barrichello.

Os julgamentos serão transmitidos ao vivo pela TV Alep e também no YouTube.