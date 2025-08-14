Relato de mãe sobre falta de comida em escola municipal de Maringá

“meu filho estuda em escola municipal, aqui no Helenton Borba Cortes (Residencial Aeroporto). Ele está no turno integral, sai da escola 16h30, às 16h35 já está em casa porque moramos próximo a escola. Todos os dias ele chega “varado” de fome, daí hj eu perguntei, porque ele está chegando todos os dias com tanta fome, vai direto para as panelas, faz uma pratada, como se não tivesse almoçado na escola.

Ele me disse que agora não pode mais repetir na escola, que não tem comida para todo mundo, que na hora do recreio todo mundo se aglomera na fila para conseguir comer e quem fica por último come bem pouquinho porque não sobra, e tem dias que nem tem mistura….isso ele que me disse, uma criança de “x” anos. E meu filho nem é tão comilão assim, mas, se ele chega com tanta fome em casa, realmente estão reduzindo a merenda, fico pensando, naquelas crianças que só tem a merenda, que quando chegarem em casa, não vão ter o que comer…..que situação que chegamos, triste demais.”