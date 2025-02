Rede Transamérica de Rádio é vendida

Finalmente, acabou se consumando na manhã desta segunda-feira, 3, a venda da Rede Transamérica de Rádio para os irmãos João e Neneto Camargo, donos de outras emissoras, como Disney e Alpha FM. A nota foi dada pelo jornalista Lauro Jardim, do O Globo.

A negociação, que envolve também São Paulo, agora precisa ser aprovada pelo Cade.

O que a coluna apurou é que toda esta negociação pode ter por trás também a presença e o apoio do empresário Rubens Menin, dono da CNN Brasil.

Em Maringá, no início dos anos 90 teve uma afiliada da Transamérica de São Paulo, funcionou por um período na frequência 97.9 (hoje MIX FM), na extinta rádio Cidade, de propriedade seu Adelcio Schiavone. Em um novo projeto, englobando uma nova fase da emissora paulista, mesclando parceria com a CNN Brasil, o empresário Juliano Pinga Fogo de Oliveira implantou em maio de 2021 o sistema na frequência 91.5, mas o projeto não seguiu adiante e hoje está com programação local com o nome de rádio Pinga Fogo FM.