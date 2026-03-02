Realmente uma justa homenagem

Dona Luzia Rosa Zampieri, aquela senhora de 76 anos que foi notícia neste espaço ao menos três vezes (com uma cobrança aos políticos em abril do ano passado), vai finalmente ter sua dignidade reconhecida. Ela será uma das homenageadas pela Câmara Municipal de Maringá por iniciativa do vereador Luiz Neto (Agir), líder do prefeito Silvio Barros II (PP).

Em 8 de março do ano passado o jornalista Luiz de Carvalho, de O Maringá, fez um bonito texto contando o cotidiano de dona Luzia, que está em Maringá há sete décadas, vinda ainda menina de Bauru (SP). Trabalhava na farta lavoura de café que existia na região onde reside hoje, no Jardim São Jorge, região oeste da cidade.

Casou-se e teve 9 filhos. Há anos é catadora de papelão e costuma ser vista, mesmo com sol inclemente, puxando um carrinho, que enche com matedriais recicláveis, principalmente papelão, subindo as avenidas Alziro Zarur e Mario Clapier Urbinatti, na Zona 7. “É quase invisível, pouca gente já percebeu que ela vem todos os dias ou ao menos que ela existe”, retratou Luiz de Carvalho. Dona Luzia recebe em média R$ 15,00 pela venda do material que recolhe das caçambas de lixo.

Vereador Luiz Neto sobre dona Luzia: “esforço, dignidade e perseverança”

Ao decidir pela homenagem no Dia Internacional da Mulher, Luiz Neto justificou que dona Luzia, com “esforço, dignidade e perseverança, construiu uma trajetória marcada pela contribuição à preservação do meio ambiente e pela colaboração com a limpeza urbana. Sua história é exemplo de trabalho honesto e compromisso com a sustentabilidade”. A homenagem acontecerá na sessão mais próxima do dia 8.