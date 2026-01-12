DenúnciaMaringáSaúde

Rato é apanhado por servidores dentro do Hospital Municipal de Maringá

Dependências do hospital estão precárias

Situação constrangedora demonstrada no video evidencia o abandono atual que se encontra o hospital municipal de Maringá. Profissionais da saúde tentam apanhar um rato que estava pelos corredores da instituição de saúde neste fim de semana. O roedor estava próximo da ala da cozinha.
Servidores denunciaram que banheiros estão interditados, devido a vazamentos e o não funcionamento das privadas.

CORREDOR DO RAIO-X

Outro grave problema do HMM é quando chove, servidores necessitam improvisar panos e baldes para conter as diversas goteiras que se espalham pelos corredores e salas de atendimento.

