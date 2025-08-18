Raissa Fayet traz a Maringá o show “A Força de Raízes”
Cantora, compositora e ativista curitibana antecipa seu próximo lançamento com espetáculo sensorial que une música brasileira, ancestralidade, poesia e acessibilidade
A cantora e compositora Raissa Fayet está em circulação com o espetáculo Raízes, que teve pré-lançamento em Curitiba, no Teatro Paiol, e foi apresentado na Ópera da Serra da Capivara, no Piauí, com participações de Juliana Linhares e Diego Moraes. Agora, segue em turnê por cidades do Paraná, incluindo Guarapuava, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá e Curitiba, cidade natal da artista.
O show antecipa o lançamento do novo álbum de Raissa – Raízes, previsto para o segundo semestre – e já conta com três singles disponíveis nas plataformas: “Floresta”, “Chamado” e “Derrubar o Cistema”.
Com projeções visuais, músicas inéditas autorais e poesia em Libras, o espetáculo une música, ancestralidade, ativismo e acessibilidade em uma experiência sensível e potente. Raissa é acompanhada pelas musicistas Matê Magnabosco e Júlia Kluber, em uma formação que valoriza as multi linguagens sonoras e visuais.
“Esse disco fala de escuta, de silêncio e de tudo o que nos atravessa — como artistas, como mulheres, como parte de algo que é ancestral e vivo. Levar Raízes a diferentes cidades do Paraná é também levar essas camadas de sentido para novos encontros e novos territórios”, destaca Raissa Fayet.
A turnê ainda prevê rodas de conversa depois dos shows que abordam processos criativos, ancestralidade, acessibilidade na arte e o papel da mulher na música contemporânea.
SERVIÇO
Data: 19 de agosto (terça-feira)
Horário: 20h
Local: Teatro Reviver Magó – Praça Todos os Santos, s/n – Zona 2
Entrada: Gratuita
Ingressos: https://pixta.me/u/show-raizes