Política
Quem é Sérgio Moro?
O canal Congresso Exposto tem levado ao ar uma série sobre os representantes do povo e há ao menos três episódios abordam o maringaense Sergio Moro.
O canal se apresenta como uma série investigativa com apresentadores gerados por IA que visa mostrar ao eleitorado a verdadeira face de seus representantes, trazendo escândalos e/ou crimes envolvendo os congressistas e também apresentamos análises objetivas e didáticas sobre os acontecimentos geopolíticos. (inf Angelo Rigon)