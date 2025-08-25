Política

Quem é Sérgio Moro?

Foto de redação redação25/08/2025

O canal Congresso Exposto tem levado ao ar uma série sobre os representantes do povo e há ao menos três episódios abordam o maringaense Sergio Moro.
O canal se apresenta como uma série investigativa com apresentadores gerados por IA que visa mostrar ao eleitorado a verdadeira face de seus representantes, trazendo escândalos e/ou crimes envolvendo os congressistas e também apresentamos análises objetivas e didáticas sobre os acontecimentos geopolíticos. (inf Angelo Rigon)

Foto de redação redação25/08/2025
Mostrar mais
Foto de redação

redação

Artigos relacionados

Foto de Relator aponta para cassação de vereadora Cris Lauer

Relator aponta para cassação de vereadora Cris Lauer

25/08/2025
Foto de Nota da assessoria do deputado estadual Renato Freitas (PT-PR)

Nota da assessoria do deputado estadual Renato Freitas (PT-PR)

22/08/2025
Foto de Cargo de Presidente da Câmara pode mudar de novo

Cargo de Presidente da Câmara pode mudar de novo

22/08/2025
Foto de STF confirma decisão da Comissão de Ética e mantém suspensão do deputado Renato Freitas

STF confirma decisão da Comissão de Ética e mantém suspensão do deputado Renato Freitas

21/08/2025
Botão Voltar ao topo