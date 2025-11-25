Que vergonha: Vereadores negam homenagem a professora de Sarandi

Os vereadores de Sarandi na data desta segunda-feira, 24, protagonizaram uma das mais vergonhosas sessões do legislativo municipal, ao não votarem favorável a um projeto que concedia o Titulo de Cidadã Honorária a Alba Soares da Silva pelos relevantes serviços prestados a comunidade de Sarandi.

O título foi proposto pelo vereador Aparecido Biancho, e teve voto contrário dos seguintes vereadores:

Belmiro da Silva Farias “Belmiro Barbeiro” (PP), Claudio de Souza “Professor Claudio” (PP),

Edinaldo Cardoso Silverio “Edinaldo Transportes” (PL), Erasmo Cardoso Pereira “Erasmo da Saúde” (PV), Fábio de Souza Silveira “Fábio Balako” (PODEMOS), Gilberto Messias de Pinas “Gil” (PSD), João Francisco do Nascimento “Bugrão” (PSDB).

Votaram favoráveis somente os vereadores de oposição ao prefeito Carlos de Paula (PSB), Thay Menegazze (PL) e o autor, Aparecido Bianco (PT).

Para aumentar o constrangimento a professora Alba Soares estava presente a sessão, as pessoas com um mínimo de dignidade e honra ficaram estarrecidas com a atitude desses vereadores, se é que podemos chamá-los assim.



A professora agradeceu a intenção do vereador Bianco pela homenagem, e disse não ter ficada surpresa com a recusa dos 7 vereadores:

“Meu amigo Aparecido Biancho não lamente. Eu fico grata por sua iniciativa, mas há anos trabalho sem esperar reconhecimento por parte de políticos que usam de suas prerrogativas para massacrar o povo e os trabalhadores e trabalhadoras. Conduzo a tarefa a mim imbuída com muita responsabilidade e serenidade. Sinceramente eu já sabia deste posicionamento, para mim não houve surpresa, pelo contrário, me dá mais coragem em saber que estou do lado certo da história. Janeiro está aí e será o momento de conscientização dos servidores públicos se unirem contra o pacote de maldades que está por vir.”