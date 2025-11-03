Quartiero e Hellmeister campeões na GT4, sétima vitória para o Porsche 911 GT3 R e festa da Stuttgart Motorsport em Santa Cruz do Sul

A Stuttgart Motorsport terminou as 4 Horas de Santa Cruz do Sul (RS) mantendo 100% de aproveitamento no Endurance Brasil 2025. O Porsche 911 GT3 R de Marcel Visconde/Ricardo Mauricio/Marçal Müller largou na pole position já como campeão antecipado da classe GT3 e obteve a sétima vitória na temporada e permanece invicto na classe. Na GT4, a Stuttgart comemorou o título de Jacques Quartiero/Alan Hellmeister (Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport) e a vitória de Ramon Alcaraz/Francisco Horta/William Freire (Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR).

Além de largar na pole position da classe, à frente do Mercedes-Benz AMG GT3 de André Rosário/Miguel Rosário/Enzo Elias, o 911 GT3 R do trio formado por Visconde, Mauricio e Müller venceu de ponta a ponta. Para os quatro carros da Stuttgart Motorsport na GT4, o fim de semana foi bem mais movimentado. Nas primeiras voltas da corrida, a disputa pela liderança envolveu os Porsches 718 Cayman GT4 Clubsport MR números 718, de Alcaraz/Horta/Freire, e 982, de Marcelo Figueiredo/Márcio Kumruian/Rogério Rodrigues. Ambos se revezaram na liderança até a primeira janela de pit stops.

Enquanto isso, os dois 718 Cayman GT4 RS Clubsport que lutavam pelo título da GT4 tinham uma corrida atribulada. O número 21, de Quartiero/Hellmeister, precisava de um quinto lugar para ser campeão por antecipação, mesmo que o 44 de Giuliano Bertuccelli/Enrico Pedrosa/Luiz Landi vencesse. Com meia hora de prova, o 44 colidiu com um protótipo na curva 1. Conseguiu levar o carro para os boxes e voltou à disputa com mais de trinta voltas de atraso em relação aos líderes.

O carro 21 de Quartiero e Hellmeister assumiu a liderança com uma hora e meia de corrida e nessa altura só precisava terminar classificado para ser campeão. Mas teve dois pneus furados (nas duas vezes com Hellmeister ao volante) e caiu para terceiro, atrás do 982. Era o suficiente para garantir o título. Foi o segundo título consecutivo da dupla e o terceiro de Quartiero – no primeiro, em 2023, ele dividiu o cockpit com Danilo Dirani.

Mesmo atrasado, o 44 de Bertuccelli/Pedrosa/Landi recebeu a bandeirada em quinto lugar, tendo à frente o BMW M2 de Henry Visconde/Cícero Nasser/Tiel Andrade. Na sexta posição ficou o Mercedes-Benz AMG GT3 de Reginaldo Nappi/Danilo Dirani.

Jacques Quartiero: “No dia 31 de outubro, foi Dia das Bruxas e realmente a bruxa esteve solta aqui no autódromo. Tivemos dois furos de pneu durante a corrida, fora os probleminhas nos treinos. Mas no fim tudo deu certo e estou feliz. Conquistei minha primeira vitória no automobilismo aqui em Santa Cruz do Sul em 2022 e agora o terceiro título.”

Alan Hellmeister: “Conseguimos alcançar o objetivo principal, que era conquistar o título. Tínhamos carro para vencer, mas os furos de pneu impediram que isso acontecesse. Também foi uma pena os nossos adversários do 44 terem tido problemas. Agora vamos descobrir a causa dos furos nos pneus e tentar fechar a temporada com vitória em Brasília.”

William Freire: “Foi uma corrida muito disputada. É bom estar de volta ao Endurance e é melhor ainda com vitória. Contamos um pouco com o azar do carro 21, mas vencer é sempre bom.”

Ramon Alcaraz: “Que corrida maravilhosa! Eu não conhecia a pista e acabei saindo daqui com uma vitória. Obrigado ao William e ao Chico, meus companheiros nesta vitória.”

Francisco Horta: “Categoria legal, pista muito legal, foi muito bacana. Voltar ao Endurance Brasil é muito bom, e com vitória é melhor ainda.”

Marcel Visconde: “Vários dos pilotos da GT4 começaram como clientes da Stuttgart. Depois levaram seus carros para os eventos de pista do Porsche Club e em seguida começaram a correr em várias categorias. É ótimo ver esse grupo na Stuttgart Motorsport, ganhando corridas e conquistando campeonatos. O projeto da equipe vem dando muito certo e teremos novidades no ano que vem.”